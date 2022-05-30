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Специальная военная операция на Украине: фронт на Донбассе прорван, Киев паникует

Специальная военная операция на Украине: фронт на Донбассе прорван, Киев паникует

О факторах успеха многонациональной русской армии По истечении трёх месяцев специальной военной операции, моральное состояние украинской армии после сдачи в плен боевиков с «Азовстали» в Мариуполе и целых подразделений ВСУ,… Показать полностью.

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