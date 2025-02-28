МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, А ЗА ЧТО НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ?

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬВ КАКИХ СЛУЧАЯХ ОНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, А ЗА ЧТО НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ?Нередко у граждан возникают вопросы о том, какие именно услуги в поликлинике должны оказываться бесплатно, какие лекарства нужно докупать за свои деньги, входит то или иное обследование в программу … .