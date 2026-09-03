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Татарстанда Россиядә беренче тапкыр бердәм беренче курс студентлары көне уза

Татарстанда Россиядә беренче тапкыр бердәм беренче курс студентлары көне уза

18 сентябрьдә Татарстанның 10 шәһәрендә бердәм беренче курс студентлары көне узачак. Яңа гына белем ала башлаган барлык студентларны бер мәйданчыкка җыячаклар.

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