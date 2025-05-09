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Петербургский дневник

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Юрист Соловьев: во время пикника можно получить штраф за распитие алкоголя

Юрист Соловьев: во время пикника можно получить штраф за распитие алкоголя

Его размер составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей Юрист Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», что во время пикника россиян могут оштрафовать за нарушение режима тишины, правил пожарной безопасности, а также распитие алкогольных напитков.

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