Тренер Канарейкин: с большим уважением отношусь к творчеству Ларионова

Знаменитый отечественный тренер Федор Канарейкин прокомментировал для "Газеты.Ru" успешный старт сезона Континентальной хоккейной лиги в исполнении нижегородского "Торпедо", отметив ключевой вклад его наставника Игоря Ларионова.
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