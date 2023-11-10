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Тренер Канарейкин: с большим уважением отношусь к творчеству Ларионова

Тренер Канарейкин: с большим уважением отношусь к творчеству Ларионова

Знаменитый отечественный тренер Федор Канарейкин прокомментировал для "Газеты.Ru" успешный старт сезона Континентальной хоккейной лиги в исполнении нижегородского "Торпедо", отметив ключевой вклад его наставника Игоря Ларионова.

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