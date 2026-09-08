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Царьград

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Минобороны начнёт взыскивать часть выплаты с контрактников, но не со всех

Минобороны начнёт взыскивать часть выплаты с контрактников, но не со всех

Минобороны вводит финансовый фильтр для осужденных контрактников. Теперь за каждый проступок, обернувшийся уголовным делом, придется расплачиваться буквально — из собственного кармана.

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