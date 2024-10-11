Китай не является частью Глобального Юга – Foreign Policy

В современных обстоятельствах необходимо иное понимание метарегиона, простирающегося от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана, и, в свою очередь, место Китая в нем должно быть пересмотрено, полагают западные аналитики.
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