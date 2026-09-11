Летающие морги рванули к Украине: замечены 5 самолетов НАТО для вывоза тел

Не менее пяти самолетов НАТО и специализированных медицинских служб вылетели к границе Украины за последние двое суток.
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