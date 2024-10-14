БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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    Как о стенку горох! Уже свадьбы чурок на Красной площади стреляют. Что они ещё должны совершить, чтобы у власти глаза...А ведь теперь рус...
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    попробовали бы русы себя так вести в республиках,костей бы не нашли...хватит либеральничать,люди не понимают этого,зн...А ведь теперь рус...

А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов".

А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов".

Показательная дискуссия в Госдуме. Среди прочих озвучена мысль о том, на какие деньги и чьими руками ОПГ-диаспоры блокируют ужесточение миграционного законодательства.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
автор упал в плинтус, а по сути впал в нацизм. нет хороших или плохих наций, есть хорошие или плохие отдельно взятые граждане тех или иных государств (наций). а для соблюдения закона каждое общество имеет соответствующие службы. и весь вопрос только в том, как эти службы работают. нельзя уподобляться дЭбилам, крайне важно оставаться людьми.
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2 час.
в
вера
попробовали бы русы себя так вести в республиках,костей бы не нашли...хватит либеральничать,люди не понимают этого,значит закрыть шлагбаум.пусть все великие ,у себя на родине выдают все перфомансы....они же &quot;цивилизованные граждане&quot;,кактусом зад не подтирают........каждый день,ни там,так в другом месте ,творят беспредел....сколько сопли жевать будем?
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2 час.
А
Александр24
Как о стенку горох! Уже свадьбы чурок на Красной площади стреляют. Что они ещё должны совершить, чтобы у власти глаза открылись? Зайти в Кремль? Ничего не будет, никто не пошевелится, пока Путин не стукнет кулаком по столу. Но... То ли ему лапшу на уши вешают, то ли он сам глубоко заблуждается и для него, по-прежнему, вокруг одни &quot;братские&quot; народы? А пока только одна показуха - 500 чел. депортировали, 10 тыс. завезли - вот и вся &quot;борьба&quot; с миграцией. Какая-то борьба с многоголовой нечистью получается. Найдётся ли человек, который организует наш народ на борьбу (легальную, конечно) с этой самой нечистью? Или так и будем растопыренными пальцами бить? Вопрос.
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28 мин.

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