А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов".

автор упал в плинтус, а по сути впал в нацизм. нет хороших или плохих наций, есть хорошие или плохие отдельно взятые граждане тех или иных государств (наций). а для соблюдения закона каждое общество имеет соответствующие службы. и весь вопрос только в том, как эти службы работают. нельзя уподобляться дЭбилам, крайне важно оставаться людьми.

попробовали бы русы себя так вести в республиках,костей бы не нашли...хватит либеральничать,люди не понимают этого,значит закрыть шлагбаум.пусть все великие ,у себя на родине выдают все перфомансы....они же "цивилизованные граждане",кактусом зад не подтирают........каждый день,ни там,так в другом месте ,творят беспредел....сколько сопли жевать будем?

А

Александр24

Как о стенку горох! Уже свадьбы чурок на Красной площади стреляют. Что они ещё должны совершить, чтобы у власти глаза открылись? Зайти в Кремль? Ничего не будет, никто не пошевелится, пока Путин не стукнет кулаком по столу. Но... То ли ему лапшу на уши вешают, то ли он сам глубоко заблуждается и для него, по-прежнему, вокруг одни "братские" народы? А пока только одна показуха - 500 чел. депортировали, 10 тыс. завезли - вот и вся "борьба" с миграцией. Какая-то борьба с многоголовой нечистью получается. Найдётся ли человек, который организует наш народ на борьбу (легальную, конечно) с этой самой нечистью? Или так и будем растопыренными пальцами бить? Вопрос.