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Царьград

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"Неужели это конец?" Зеленский срочно запросил встречу с Путиным

"Неужели это конец?" Зеленский срочно запросил встречу с Путиным

Владимир Зеленский срочно запросил встречу с Владимиром Путиным: что стоит за этим шагом?Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил желание срочно провести встречу с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Майами.

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