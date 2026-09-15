Подозреваемого в насилии над детьми в подъезде задержали в Санкт-Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних.
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