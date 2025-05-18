Первое в Китае инвазивное исследование BCI позволяет людям с ампутированными конечностями управлять играми

Шанхайская компания Ladder Medical и больница Хуашань Фуданьского университета завершили первое в Китае инвазивное испытание интерфейса мозг-компьютер, позволившее человеку с ампутированной конечностью управлять гоночной игрой с помощью нейронных сигналов.
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