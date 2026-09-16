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Газета «Культура»

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Более 7 тысяч книг раздали на книжной ярмарке МФМ-2026 в Екатеринбурге

Более 7 тысяч книг раздали на книжной ярмарке МФМ-2026 в Екатеринбурге

На площадке Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге прошла ярмарка русской литературы. Главной особенностью ярмарки стало обширное собрание — более 5 тысяч наименований книг на десяти европейских и азиатских языках.

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