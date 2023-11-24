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Махачев рассказал, как изменился зал в Дагестане после смерти отца Хабиба: «В каких-то моментах дисциплина хромает»

«Не смогу описать словами, как не хватает Абдулманапа Нурмагомедова. У нас все тренируются, полный зал, но в каких-то моментах дисциплина начинает хромать.

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