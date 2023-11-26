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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович о вылете с Кубка Дэвиса: «Огромное разочарование, потому что я несу ответственность: я был так близок к победе»

Сербы уступили Италии со счетом 1:2. В одиночном матче с Джоковичем Янник Синнер сделал камбэк при счете 4:5 в решающем сете.

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