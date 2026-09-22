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Царьград

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Jeep объявил об отзыве более 200 000 автомобилей в США

Jeep объявил об отзыве более 200 000 автомобилей в США

Jeep отзовет более 200 000 автомобилей в США из-за сбоев в системе контроля давления шин. Проблема затрагивает модели Wagoneer, Grand Cherokee и другие, выпущенные с 2024 по 2026 годы.

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