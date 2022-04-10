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NCAA. Денвер выиграл чемпионат в 9-й раз в истории, повторив рекорд Мичигана

Денвер выиграл чемпионат NCAA в 9-й раз в истории, повторив рекорд Мичигана. Университет Денвера обыграл университет штата Миннесота (Манкато) в финальном матче национального студенческого чемпионата со счетом 5:1.

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