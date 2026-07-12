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Li Auto показала флагманский кроссовер i9: 544 л.с., полный привод и 800-вольтовая архитектура

Li Auto готовит к выпуску новый флагманский электрический кроссовер i9. Изображения и технические характеристики модели раскрыл китайский Минпром – полноценная премьера новинки ожидается в сентябре 2026 года.

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