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Царьград

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"Нищебродское быдло и неудачник": за что Волочкова оскорбила Лазарева во время интервью

"Нищебродское быдло и неудачник": за что Волочкова оскорбила Лазарева во время интервью

Рассказываем, почему Волочкова назвала Сергея Лазарева неудачником и быдлом.Известная российская балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала, на этот раз с участием популярного певца Сергея Лазарева.

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