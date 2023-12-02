"Нищебродское быдло и неудачник": за что Волочкова оскорбила Лазарева во время интервью

Рассказываем, почему Волочкова назвала Сергея Лазарева неудачником и быдлом.Известная российская балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала, на этот раз с участием популярного певца Сергея Лазарева.
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