На Урале сотрудники ФСБ взяли оперативника, который задерживал замминистра

Сотрудник службы экономической безопасности и борьбы с коррупцией Евгений Мальцев, работавший в свердловском ГУ МВД, был задержан ФСБ 24 мая в связи с участием в аресте заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына за месяц до этого.