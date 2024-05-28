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На Урале сотрудники ФСБ взяли оперативника, который задерживал замминистра

Сотрудник службы экономической безопасности и борьбы с коррупцией Евгений Мальцев, работавший в свердловском ГУ МВД, был задержан ФСБ 24 мая в связи с участием в аресте заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына за месяц до этого.

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