Российское посольство в США: Издание Foreign Affairs «разрывает в хлам» свою репутацию

Посольство России в США во вторник, 5 декабря, комментируя публикацию в американском издании Foreign Affairs о необходимости «уничтожения» киевским режимом Крымского моста, заявило, что такими статьями издание «разрывает в хлам» свою репутацию.
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