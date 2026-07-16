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Регионы России

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Главный тренер ЦСКА Игорисамов ответил на критику Александра Бубнова

Главный тренер ЦСКА Игорисамов ответил на критику Александра Бубнова

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игорисамов прокомментировал слова футбольного эксперта Александра Бубнова, который выразил сомнения в достаточном опыте специалиста для работы в армейском клубе.

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