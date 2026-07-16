Главный тренер ЦСКА Игорисамов ответил на критику Александра Бубнова

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игорисамов прокомментировал слова футбольного эксперта Александра Бубнова, который выразил сомнения в достаточном опыте специалиста для работы в армейском клубе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии