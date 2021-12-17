Происшествия

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В Ставрополе задержаны подозреваемые в совершении серии квартирных краж

Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Ставрополю задержаны подозреваемые в серии квартирных краж, совершенных на территории краевого центра.

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