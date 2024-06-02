Татьяна Тарасова закатила скандал на похоронах Анастасии Заворотнюк

Действительно, даже на приведенном фото обратил внимание на бестактного фотографа возле венков. Эй пресса, коры, желаю, что бы на подобном ваших близких и ваших такое бы творилось.

Виктор Гайдуков

Если репортёры не знают меры, не имеют ни стыда ни совести, то надо же как-то от них отбиться? Если замечание они считают скандалом, то могут дождаться, что их начнут учить вежливости более действенными способами. И это будет правильно, я так думаю.