Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова, присутствовавшая на похоронах актрисы Анастасии Заворотнюк, выразила недовольство по поводу съемки журналистами на самом месте прощания.
Татьяна Тарасова закатила скандал на похоронах Анастасии Заворотнюк
Комментарии
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А Кудасов
Действительно, даже на приведенном фото обратил внимание на бестактного фотографа возле венков. Эй пресса, коры, желаю, что бы на подобном ваших близких и ваших такое бы творилось.
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16 час.
Юрий Золотарев
Настю жалко! Не должна КРАСОТА умирать так рано!
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14 час.
Виктор Гайдуков
Если репортёры не знают меры, не имеют ни стыда ни совести, то надо же как-то от них отбиться? Если замечание они считают скандалом, то могут дождаться, что их начнут учить вежливости более действенными способами. И это будет правильно, я так думаю.
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11 час.
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