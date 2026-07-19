Пойдет ли Иран в наступление

Советник верховного лидера Ирана, генерал-майор Мохсен Резай пригрозил США переходом Ирана в наступление, если Вашингтон в течение двух дней не прекратит боевые действия против Исламской Республики Фото: © AP / Vahid Salemi Советник – это, конечно, не верховный лидер, не президент, даже не командующий Корпусом стражей исламской революции, которые стали главной движущей силой вооруженного противостояния Ирана амбициям США на Ближнем Востоке.
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