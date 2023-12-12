Минтруд выступил против найма граждан России, уехавших в Казахстан, но оставил им лазейку

Впрочем отказ в трудоустройстве чиновники предлагают ввести как норму для всех релокантов.В России предложили ввести ограничения при трудоустройстве граждан страны, которые хотели бы зарабатывать на родине, с которой сбежали, то есть в отношении релокантов.
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