В США в 60-й раз будут выбирать президента и вице-президента

Американцы во вторник, 5 ноября, будут в 60-й раз выбирать президента, а также вице-президента США. Помимо этого, им предстоит избрать 33 сенатора, 435 членов палаты представителей, губернаторов 11 штатов и двух территорий, местные органы власти.