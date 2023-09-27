Россия расширила список персональных санкций против Британии

Россия расширила список персональных санкций против некоторых британских представителей. В Министерстве иностранных дел страны заявили о том, что в санкционный список внесли еще 23 военных, а также представителей научного корпуса и британской прессы.
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