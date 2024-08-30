На базах озера Тургояк нашли проблемы с канализацией и вывозом отходов

На базах озера Тургояк обнаружены негерметичные септики и проблемы с вывозом отходов. Проблемы выявлены в ходе совместного рейда с участием представителей администрации города Миасса и специалистов ОГУ «Особо охраняемые природные территории», сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков.