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Британского педофила осудили за использование скрытых камер для съемки соседей

Британского педофила осудили за использование скрытых камер для съемки соседей

В Британии педофила поймали с поличным на тайной съемке соседки и ее детей, сообщает Daily Mail. В Ноттингемшире осудили 56-летнего Питера Томлинсона, который тайно снимал соседскую семью, используя скрытые камеры.

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