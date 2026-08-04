Михаил Мишустин объявил о модернизации аэропорта Горно-Алтайска

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал модернизацию аэропорта Горно-Алтайска. К 2028 году планируется завершить стройку нового терминала, увеличить взлетно-посадочную полосу и число стоянок, что позволит повысить поток туристов.
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