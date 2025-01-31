❗️ В Крыму за сутки очистили от мазута около семи километров береговой линии По информации МЧС России, в регионе обследуют более 525 километров берега, всего очищено 204 километра.
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❗️ В Крыму за сутки очистили от мазута около семи километров береговой линии По информации МЧС России, в регионе обследуют более 525 километров берега, всего очищено 204 километра.