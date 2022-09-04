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Германия заполнила газохранилища на 85%

Германия заполнила газохранилища на 85%

В августе только 9,5% газа поступило в Германию из России.фото: freepik.com/ededchechine--> Германия достигла целевого показателя на октябрь, заполнив свои газовые хранилища на 85%, несмотря на остановку российского газопровода «Северный поток».

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