Германия заполнила газохранилища на 85%

В августе только 9,5% газа поступило в Германию из России.фото: freepik.com/ededchechine--> Германия достигла целевого показателя на октябрь, заполнив свои газовые хранилища на 85%, несмотря на остановку российского газопровода «Северный поток».
В августе только 9,5% газа поступило в Германию из России.фото: freepik.com/ededchechine--> Германия достигла целевого показателя на октябрь, заполнив свои газовые хранилища на 85%, несмотря на остановку российского газопровода «Северный поток».
Свежие комментарии