Первый взгляд на Кристиана Бэйла в роли монстра Франкенштейна из фильма “Не...

Первый взгляд на Кристиана Бэйла в роли монстра Франкенштейна из фильма “Невеста”Мэгги Джилленхол поделилась на своей странице в социальных сетях первым взглядом на татуированного Кристиана Бэйла в роли монстра Франкенштейна в предстоящем фильме “Невеста”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)