Первый взгляд на Кристиана Бэйла в роли монстра Франкенштейна из фильма “Не...

Первый взгляд на Кристиана Бэйла в роли монстра Франкенштейна из фильма “Невеста”Мэгги Джилленхол поделилась на своей странице в социальных сетях первым взглядом на татуированного Кристиана Бэйла в роли монстра Франкенштейна в предстоящем фильме “Невеста”.