Авианосцы будут рыдать по «Тике»

Не знаю, но очень хотел бы это узнать, а что думают в командовании ВМФ США господа адмиралы на тему того, что через 4 года у них на флоте не окажется ни одного крейсера типа «Тикондерога»?Согласно планам, самый долгоживущий класс военных кораблей ВМС США, крейсера, исчезнет через четыре года, положив конец 143 годам непрерывной службы.