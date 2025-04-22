Депутат советует оптимальные варианты отпуска в майские праздники

Брать отпуск в мае невыгодно из-за малого количества рабочих дней. Если отпуск все же необходим, можно выбрать оптимальное сочетание потраченных отпускных дней и полученных выплат, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.