Депутат советует оптимальные варианты отпуска в майские праздники

Брать отпуск в мае невыгодно из-за малого количества рабочих дней. Если отпуск все же необходим, можно выбрать оптимальное сочетание потраченных отпускных дней и полученных выплат, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
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