"Газета.Ru" представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Падение беспилотника на жилой дом в Воронеже, последствия извержения вулкана в Исландии, празднование Крещения Господня, рождение редкого карликового бегемота в зоопарке Чехии и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.
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