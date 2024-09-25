Арестованный экс-замминистра обороны Иванов обвиняется в хищении при строительстве кадетских корпусов в Омске и Кемерово.
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Арестованный экс-замминистра обороны Иванов обвиняется в хищении при строительстве кадетских корпусов в Омске и Кемерово.