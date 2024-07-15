Бывшего зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина не выпустили из СИЗО

Адвокаты оспаривали заключение своего подзащитного под стражу Московский городской суд не удовлетворил жалобы адвокатов бывшего вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина, которые оспаривали его заключение под стражу, пишет "Банкфакс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии