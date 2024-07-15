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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бывшего зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина не выпустили из СИЗО

Бывшего зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина не выпустили из СИЗО

Адвокаты оспаривали заключение своего подзащитного под стражу Московский городской суд не удовлетворил жалобы адвокатов бывшего вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина, которые оспаривали его заключение под стражу, пишет "Банкфакс".

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