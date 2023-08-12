ВС РФ уничтожили пункт управления наемников с терминалом связи в Николаевке

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил 12 августа начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил 12 августа начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
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