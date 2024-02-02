Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Забайкалье таможенники обнаружили перевозимую в грузовом поезде форму для ВСУ

В Забайкалье таможенники обнаружили перевозимую в грузовом поезде форму для ВСУ

Сотрудники таможенных органов Российской Федерации обнаружили на одном из железнодорожных пунктов пропуска в Забайкальском крае контейнеры с военной формой для украинской армии, перевозимые одним из грузовых поездов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх