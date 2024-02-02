В Забайкалье таможенники обнаружили перевозимую в грузовом поезде форму для ВСУ

Сотрудники таможенных органов Российской Федерации обнаружили на одном из железнодорожных пунктов пропуска в Забайкальском крае контейнеры с военной формой для украинской армии, перевозимые одним из грузовых поездов.
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