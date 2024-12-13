Эксперты «Поток» сообщили об отсутствии мотивации на рынке труда России

Сотрудники, особенно представители поколения Z в России, часто проявляют отсутствие мотивации и нежелание откликаться на предложения о работе и обучении, несмотря на привлекательные условия и конкуренцию среди работодателей.
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