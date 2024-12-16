Инвестпослание Клычкова стало лекарством от всех болезней

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Против лома нет приёма Наконец-то, животрепещущую тему для орловцев вынесли 9 декабря в администрации области на аппаратное совещание – оборот металлического лома.
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