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Инвестпослание Клычкова стало лекарством от всех болезней

Инвестпослание Клычкова стало лекарством от всех болезней

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Против лома нет приёма Наконец-то, животрепещущую тему для орловцев вынесли 9 декабря в администрации области на аппаратное совещание – оборот металлического лома.

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