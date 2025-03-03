Почему Жуков не взял Берлин в феврале 1945 года? Общая ситуацияВзяв рубеж Быдгощ – Познань («Репетиция взятия Берлина»), 1-й Белорусский фронт досрочно выполнил задачу, поставленную Ставкой.
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Почему Жуков не взял Берлин в феврале 1945 года? Общая ситуацияВзяв рубеж Быдгощ – Познань («Репетиция взятия Берлина»), 1-й Белорусский фронт досрочно выполнил задачу, поставленную Ставкой.
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