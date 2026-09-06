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Газета.ру

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NYP: Трамп покрасил волосы в каштановый цвет

NYP: Трамп покрасил волосы в каштановый цвет

Президент США Дональд Трамп покрасил волосы в более темный цвет, пишет The New York Post (NYP).Как пишет издание, накануне по дороге в гольф-клуб главу государства заметили с каштановыми волосами, а не с привычными золотисто-светлыми.

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