NYP: Трамп покрасил волосы в каштановый цвет

Президент США Дональд Трамп покрасил волосы в более темный цвет, пишет The New York Post (NYP).Как пишет издание, накануне по дороге в гольф-клуб главу государства заметили с каштановыми волосами, а не с привычными золотисто-светлыми.
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