Вембаньяма стал первым новичком «Сперс» со времен Данкана с 25 очками и 4 блок-шотами в матче

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма дебютировал во внутрисезонном турнире НБА. В матче с «Миннесотой» Вембаньяма набрал 29 очков, 9 подборов и 4 блок-шота, но это не спасло «Сперс» от домашнего поражения – 110:117.