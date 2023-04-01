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Генерал армии США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ

Генерал армии США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ

Украина, скорее всего, не сможет сдвинуть российские войска с утраченных территорий в 2023 году. Такое мнение в беседе с представителями издания Defense One высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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