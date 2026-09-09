Узген: город, который сначала пугает, а потом раскрывает душу

Есть города, которые встречают тебя аккуратными фасадами и предсказуемым ритмом, а есть такие, куда ты попадаешь словно в другой поток времени.
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