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Энциклопедия географа

51 подписчик

Узген: город, который сначала пугает, а потом раскрывает душу

Узген: город, который сначала пугает, а потом раскрывает душу

Есть города, которые встречают тебя аккуратными фасадами и предсказуемым ритмом, а есть такие, куда ты попадаешь словно в другой поток времени.

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