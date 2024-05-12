Володин: времена появления неожиданных людей в правительстве ушли

Да неужели? Ждем только ожидаемых, то бишь знакомых? Пока даже тихое мерцание ума в ГД не замечено, ожидаемые такие же?

LD

Leon Dan

Все места заняты старой компанией. Все они после выборов вздохнули спокойной еще на 6 лет. Их нелегкая работа во имя себя и своих потомков продолжится. Ура "выигравшему".