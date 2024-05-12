Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и имеющий опыт работы на федеральном уровне.
Володин: времена появления неожиданных людей в правительстве ушли
Комментарии
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E
Ed
Да неужели? Ждем только ожидаемых, то бишь знакомых? Пока даже тихое мерцание ума в ГД не замечено, ожидаемые такие же?
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14 час.
LD
Leon Dan
Все места заняты старой компанией. Все они после выборов вздохнули спокойной еще на 6 лет. Их нелегкая работа во имя себя и своих потомков продолжится. Ура "выигравшему".
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12 час.
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