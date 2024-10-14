Руслан Нигматуллин: Надеюсь не стать бомжем

Экс-голкипер сборной России честно рассказал о тяжелом разделе имущества. Бывший голкипер «Спартака», «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал итоги заседания суда по разделу имущества с бывшей женой Еленой.
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